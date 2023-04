Es ist mehr als nur ein Brettspiel. Es kommt die strategische Tiefe von Schach dazu. Auf großen Tischen werden fantastische 3D-Landschaften aufgebaut, die als Spielwelten dienen. Die Rede ist von Tabletop. Am Samstag, 6. Mai, werden in der Sporthalle in Walsheim bei einer Tabletop-Convention, einem großen Treffen, verschiedene Spielwelten präsentiert. Mehr dazu lesen Sie hier.