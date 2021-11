Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in Schweigen-Rechtenbach, unmittelbar vor der Grenze zu Frankreich, an einem Geschäft die Scheibe eingeschlagen und Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei sind die maskierten Täter mit einem dunklen hochmotorisierten Sportwagen geflüchtet, die Kennzeichenschilder waren gestohlen. Es wird um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 93340 gebeten, die zwischen 2 und 3 Uhr etwas Verdächtiges im Bereich des Industriegebietes „An der Schmalwiese“ wahrgenommen haben. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern kann auch per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de kontaktiert werden.