Mit einem lauten Knall wurde am 22. April dieses Jahres die Tür eines Hauses in Rülzheim gesprengt. Festgenommen wurde ein Mieter, der in Verdacht steht, zusammen mit einer Bekannten in Chemnitz einen Kardiologen getötet zu haben. Für den Hausbesitzer begann ein monatelanges Warten. Denn die gesprengte Tür gehört zu seiner Wohnung. Ein Ersatz steht noch aus. Und auch sonst hat der Hausbesitzer hinsichtlich des Einsatzes. Mehr dazu lesen Sie hier.