Mit einem überzeugenden Auftritt hat die Türkei einen perfekten Einstand in die EM-Endrunde geschafft und eine gute Basis für den Einzug in die nächste Runde gelegt. Die Türken gewannen am Dienstagabend im Dortmunder Stadion in einem packenden Spiel mit 3:1 (1:1) gegen Georgien.

Nach einem furiosen Start der Auswahl von Vincenzo Montella durch den sehenswerten Führungstreffer durch Mert Müldür (25. Minute) kam der WM-Neuling vom früheren Bundesligaprofi Willy Sagnol durch Georges Mikautadze (32. ) zum Ausgleich. Es war der erste Treffer bei einer EM-Endrunde für Georgien. Mit einem Traumtor in den linken oberen Winkel traf Jungstar Arda Güler (65.) von Real Madrid zum 2:1, und Kerem Aktürkoglu (90.+7) besorgte den Endstand.

Damit hat die Türkei vor dem Topspiel der Gruppe F gegen Portugal am Samstag ebenfalls in Dortmund erstmals seit dem Halbfinaleinzug 2008 gegen Deutschland (2:3) wieder die Möglichkeit über die Vorrunde hinaus im Turnier zu bleiben.