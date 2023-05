Noch bis heute Abend (21 Uhr) können Türkinnen und Türken ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten wählen. In Rheinland-Pfalz betrifft das 55.000 Menschen mit türkischem Pass. Wie der SWR berichtet, bilden sich vor dem Generalkonsulat in Mainz seit Tagen lange Schlangen und praktisch alle Parkplätze seien besetzt. In ganz Deutschland waren 13 Tage lang 1,5 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen, viele machten davon Gebrauch. Binnen zwölf Tagen - also bis Montag - gaben laut türkischer Wahlbehörde 690.574 Personen in Deutschland ihre Stimme ab. In der Türkei selbst wird am 14. Mai abgestimmt.