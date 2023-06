Wegen vermeintlicher Schussgeräusche ist die Polizei in Trier zu einem Einsatz ausgerückt, der sich aber als häuslicher Streit mit Türenknallen entpuppte. Mehrere Zeugen meldeten, sie hätten am Donnerstag schussähnliche Knallgeräusche aus einem Wohngebäude wahrgenommen, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt und durch mehrere Streifen abgesucht. Als Ursache der Geräusche wurde schließlich ein Streit zwischen Lebenspartnern festgestellt. Die Nebenwirkungen waren, dass hierbei die Türen mehrfach derart laut zugeschlagen wurden, dass diese ein Geräuschvolumen, ähnlich einer Schussabgabe, entwickelten.

„Beide Beteiligte wurden eindringlich ermahnt, zukünftige Meinungsverschiedenheiten in sozialverträglicher Weise zu lösen“, schrieb ein Polizeisprecher abschließend in seinem Bericht.