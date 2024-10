Christa Wendt aus Neustadt kann kaum noch guten Gewissens in den Garten gehen. Denn dort warten Grasmilben-Larven. Möglicherweise schaffen es die tückischen Plagegeister auch in ihr Haus. Die Bisse der nur 0,3 Millimeter großen Insekten verursachen tagelangen Juckreiz. Eine Bekämpfung der Grasmilben ist schwer möglich. Denn sie sind keine Pflanzenschädlinge, weshalb es kein zugelassenes Pflanzenschutzmittel gegen diese Tiere gibt. Warum die Milben nicht nur Haustiere, sondern auch Menschen befallen und was das für die betroffene Neustadterin bedeutet, lesen Sie hier.