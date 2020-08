Der Fall eines 23-jährigen Mannes aus Böhl-Iggelheim, der im vergangenen Februar einen Menschen getötet und eine weitere Person versucht haben soll zu töten, wird ab Donnerstag, 20. August, 9 Uhr, vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts verhandelt. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte in einem Wohnheim in Böhl-Iggelheim nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Messer mehrfach auf einen Mann eingestochen haben. Dieser erlitt Stichverletzungen am Brustkorb, Bauch und Hals und verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus. Nach der Bluttat soll der Angeklagte in das Zimmer eines weiteren Bewohners eingedrungen sein und auch auf diesen eingestochen haben. Das zweite Opfer erlitt Stichwunden im Bauch und im Bereich der Lunge. Der Mann konnte durch eine Notoperation gerettet werden.

Strafrechtlich bereits in Erscheinung getreten

Weil die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass die Schuldfähigkeit des Angeklagten aufgrund einer psychischen Erkrankung eingeschränkt war, komme auch eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik in Betracht. Im ersten Fall habe der 23-Jährige die Tat eingeräumt, er habe sich aber auf eine Notwehrsituation berufen. Zum zweiten Fall habe er noch keine Angaben gemacht. Der Angeklagte sei strafrechtlich bereits in Erscheinung getreten und derzeit im Pfalzklinikum in Klingenmünster untergebracht. Fortsetzungstermine werden für den 27. August sowie den 8., 10. und 15. September, jeweils ab 9 Uhr, angesetzt.