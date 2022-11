23 Jahre alte Frau erstochen

Eine 23 Jahre alte Frau ist am Freitagnachmittag in Speyer Opfer eines Tötungsdeliks geworden. Den mutmaßlichen Täter nahm die Polizei schnell fest. Zum Artikel

Ahrtal: Hoffen auf Fristverlängerung für Aufbauhilfe

Die Zusage, für den Wiederaufbau des Ahrtals 14 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, könnte in der Praxis am Zeitfaktor scheitern. Zuletzt hatte sich die Ahr-Landrätin eine Abfuhr aus Berlin geholt. Zum Artikel

„Wir brauchen einen Ausstieg aus der Pandemie“

Corona ist vorbei, glaubt Heinz-Ulrich Koch, der Leiter des Gesundheitsamtes Südwestpfalz. Der Seuchenhygieniker, der Ende des Jahres in den Ruhestand geht, erklärt im Interview auch, warum es derzeit so viele Grippekranke gibt. Zum Artikel

Eckel-Trikot für 78.000 Euro versteigert

Den Schätzpreis von 35.000 Euro mehr als verdoppelt: Das Trikot, das Horst Eckel beim WM-Finale 1954 in Bern getragen hat, ist am Samstag für 78.000 Euro versteigert worden. Weitere Artefakte wechselten für viel Geld den Besitzer. Zum Artikel

Neuer Oberkirchenrat: Ein Verfechter der Kita-Arbeit

Markus Jäckle ist neuer geistlicher Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche der Pfalz. Im Interview hat er uns verraten, was ihm alles am Herzen liegt. Zum Artikel

Wie schütze ich mein Geld vor Inflation?

Das Leben ist für uns alle deutlich teurer geworden. Wie wir unsere persönliche Inflation senken und unser Erspartes in diesen unruhigen Zeiten sinnvoll anlegen können, erklärt in der neuen Podcast-Folge von „Wissen, was läuft“ der Finanzprofessor Hartmut Walz von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Zum Artikel

63-Jähriger bei Autounfall ums Leben gekommen

Bei einem Autounfall in Edenkoben im Kreis Südliche Weinstraße ist in der Nacht zum Samstag ein 63 Jahre alter Mann gestorben. Zum Artikel

Thomas Hitzlsperger über Katar-Vergabe: „Da sind Verbrecher dabei gewesen“

Thomas Hitzlsperger ist Ex-Nationalspieler, DFB-Botschafter und ARD-Experte. Im Interview spricht er über die Fehler der Fifa beim Vergabeprozess der Fußball-WM, unser moralisches Dilemma mit Katar und warum die Kapitänsbinde von Manuel Neuer gut gemeint, aber schlecht gemacht ist. Zum Artikel

Hilfe bei Krankeitskosten: Beamte warten lange aufs Geld

Unter den Staatsdienern in Rheinland-Pfalz macht sich Unmut breit: Wer Krankheitskosten beim Landesamt für Finanzen geltend macht, muss Geduld haben. Es kann sehr lange dauern, bis die Beihilfe auf dem Konto eintrifft. Das Ministerium verspricht Abhilfe. Zum Artikel