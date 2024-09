Eine Frau ist Mitte September im südhessischen Lampertheim getötet worden. Der Fall wird in der ZDF-Sendung „ Aktenzeichen XY“ thematisiert, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag mitteilen. Die Sendung wird am Mittwochabend ausgestrahlt. Aufgrund mehrerer Sticherverletzungen gehe man davon aus, dass die auf einem Waldweg gefundene Frau getötet wurde, berichten die Ermittler weiter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 96953111, welche auch am Mittwochabend besetzt ist, oder per Mail an hinweis1609.ppsh@polizei.hessen.de zu melden.