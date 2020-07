In den frühen Morgenstunden soll ein Mann am Donnerstag in Limburgerhof seine Frau getötet haben. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage spricht die Staatsanwaltschaft Frankenthal von „stumpfer Gewalteinwirkung gegen den Kopf“ und tödlichen Verletzungen, die der 55-Jährige seiner ein Jahr jüngeren Frau zugefügt haben soll. „Wir stehen am Anfang der Ermittlungen“, sagte Leitender Oberstaatsanwalt Hubert Ströber. Das Obduktionsergebnis soll in der kommenden Woche vorliegen. Der Verdächtige äußerte sich vor dem Haftrichter nicht zur Sache und wurde in ein Gefängnis gebracht. Der Haftrichter erließ Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes.

Laut Staatsanwaltschaft hat der Mann selbst den Rettungsdienst alarmiert und geklagt, dass es ihm nicht gut geht. Als die Einsatzkräfte in der gemeinsamen Wohnung ankamen, fanden sie die Leiche der Frau und verständigten daraufhin die Polizei. Der 55 Jahre alte Mann ließ sich widerstandslos abführen.