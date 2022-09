Die Tötung einer jungen Lehrerin im Bundesstaat Tennessee sorgt in den USA für Aufsehen. Die 34-Jährige wurde am Dienstag von der Polizei in der Stadt Memphis identifiziert, nachdem ihre Leiche am Vortag gefunden wurde. Zuvor hatten Ermittler tagelang mit einem Großaufgebot nach ihr gesucht. Die Frau war am Freitag beim Joggen in ein Auto gezwungen worden und verschwunden. Sie war die Enkelin eines schwerreichen Geschäftsmanns. Nach Angaben der „New York Times“ war dieser Milliardär und starb 2018 - die Lehrerin sei eine seiner Erbinnen gewesen.

Der Polizei zufolge wurde ein 38 Jahre alter Mann festgenommen. Ihm werde Mord ersten Grades und Entführung vorgeworfen. Die Polizei kam auf seine Spur, weil übereinstimmenden Medienberichten zufolge Sandalen in der Nähe der Leiche gefunden wurden, die die DNA des Mannes trugen. Er war erst 2020 nach 20 Jahren Haft wegen einer weiteren Entführung aus dem Gefängnis entlassen worden. Zunächst blieb unklar, ob die Polizei noch weitere Menschen als potenzielle Komplizinnen oder Komplizen im Visier hat. Auch zum Motiv für die Tötung gab es zunächst keine Angaben.