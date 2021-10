Bei einem Wohnungsbrand im Ortenaukreis ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war am Freitagabend mit einem Großaufgebot in der Gemeinde Appenweier im Einsatz, um einen Brand im ersten Stock des Wohnhauses zu löschen. Nach dem Löschen des Feuers fanden die Retter die Leiche in dem Gebäude. Zur Identität der Person sowie zur Ursache des Brandes konnte die Polizei am frühen Samstagmorgen noch keine Angaben machen.