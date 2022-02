Polizistenmord: Präsident des Landesjagdverbands warnte vor dem Tatverdächtigen

Von Wilderei und Wildbrethandel durch den 38-jährigen Tatverdächtigen berichtet Dieter Mahr, Präsident des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz, in einer Whatsapp-Sprachnachricht, die der RHEINPFALZ vorliegt. Sie war an seine Revierkollegen in Bad Bergzabern gerichtet, als Warnung, bei Begegnungen vorsichtig zu sein. Zum Artikel

Kein Recht für Schwerkranken aus Ramstein auf Betäubungsmittel zur Selbsttötung

Schwerkranke Patienten mit Sterbewunsch haben nach einem Urteil kein Anrecht auf ein todbringendes Medikament. Geklagt hatte auch ein Mann aus der Pfalz. Zum Artikel

60-jährige Frau stirbt bei Unfall auf der B47

Bei einem schweren Unfall auf der B 47 bei Hettenleidelheim ist am Mittwochvormittag eine 60-jährige Frau verstorben. Zwei weitere Personen sind schwer verletzt worden. Zum Artikel

Kuckucksbähnel-Saison soll wieder zum regulären Termin starten

Zwei Jahre lang musste das Kuckucksbähnel der Corona-Pandemie Tribut zollen, es konnte seine Fahrten nach Elmstein erst ab Juni starten. Dieses Jahr soll es am 1. Mai losgehen. Star der Saison 2022 ist eine 94-jährige Österreicherin. Ihr Name: Sissi. Zum Artikel

Tanken so teuer wie nie - Opposition fordert Entlastung

Noch vor eineinhalb Jahren war die Fahrt zur Tankstelle so billig wie lange nicht mehr. Jetzt ist sie so teuer wie nie. Das bringt neuen Schwung in die Debatte um eine Entlastung der Autofahrer. Zum Artikel

US-Soldaten dürfen wieder in Uniform in Geschäfte und Lokale

Die Uniformrichtlinien für US-Soldaten wurden zum 1. Februar gelockert: US-Militärangehörige dürfen nun wieder in Uniform in deutsche Geschäfte und Restaurants, bestätigt die Pressestelle der Ramsteiner Air Base auf RHEINPFALZ-Anfrage. Zum Artikel

Ukraine-Krise: USA verlegen zusätzliche Soldaten auch nach Deutschland

Keine Entspannung im Ukraine-Konflikt: Mit Blick auf die zugespitzte Situation schicken die Vereinigten Staaten zusätzliche Truppen nach Europa - ein klares Signal an die Nato-Verbündeten und Moskau. Zum Artikel

FCK im Spitzenspiel gegen Magdeburg vor 10.000 Zuschauern

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern kann im Spitzenspiel der 3. Liga gegen den 1. FC Magdeburg auf die Unterstützung von 10.000 Fans setzen. Zum Artikel

EU-Kommission stuft Atomkraft und Gas als nachhaltig ein

Umweltschützer sind entsetzt: Die EU-Kommission hat entschieden, dass Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Auflagen als klimafreundlich gelten sollen. Zum Artikel