Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der A60 bei Bingen am Sonntagvormittag gestorben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen zwischen den Anschlussstellen Ingelheim West und Bingen Ost nach links in die Leitplanke. Der Fahrer fiel vom Motorrad und blieb schwer verletzt zwischen den Leitplanken liegen. Das Motorrad rollte noch über 100 Meter alleine weiter und kam dann auf dem Seitenstreifen zum liegen. Der Mann verstarb laut Polizei trotz Reanimation noch and der Unfallstelle. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder Beteiligung eines anderen Fahrzeuges liegen derzeit nicht vor. Die Unfallursache muss durch weitere Ermittlungen geklärt werden. Auch ein medizinisches Problem könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die linke Fahrspur der A60 wurde in Fahrtrichtung Darmstadt in Höhe der Unfallstelle von für rund zwei Stunden gesperrt. In Fahrtrichtung Bingen wurde die A60 ab der Anschlussstelle Ingelheim West von bis 12:30 Uhr voll gesperrt.