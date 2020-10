Auf der L386 zwischen Stetten (Donnersbergkreis) und Flomborn (Kreis Alzey-Worms) ist am Samstagmorgen, 17. Oktober, ein 32-Jähriger aus Ober-Flörsheim tödlich verunglückt. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der Mann gegen 4 Uhr von Kirchheimbolanden kommend in Richtung Flomborn unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit seinem Auto gegen einen Baum prallte. Laut Polizei verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle. Die Strecke war von 4 Uhr bis 9.15 Uhr voll gesperrt.