Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 17-jähriger Jugendlicher aus Losheim am See bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Der Jugendliche, der keine Fahrerlaubnis besaß, war auf der Verbindungsstrecke zwischen der L 373 und der Straße „Zum Stausee“ in Fahrtrichtung Losheim unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Nordsaarland verlor er – vermutlich weil er zu schnell fuhr – in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und driftete über die Fahrbahn. Es gelang ihm nicht, das Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bringen, weshalb er schließlich von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.

Der Pkw, den der Jugendliche unberechtigt gefahren war, wurde durch den Unfall total zerstört. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war der Fahrer bereits verstorben. Hinweise darauf, dass andere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren, liegen nicht vor.