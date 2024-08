[Aktualisiert: 23 Uhr]

Ein Unfall am Mittwochnachmittag auf der L597 in Mannheim endete laut Polizei tödlich. Nach dem bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr der Fahrer eines Lkw um 14.50 Uhr von Schwetzingen kommend in Fahrtrichtung Friedrichsfeld. Wegen eines Reifenplatzers bremste der Fahrer laut Polizei ab. Das Abbremsmanöver erkannte der nachfolgende 68-jährige Motorradfahrer womöglich zu spät und fuhr dem Lkw auf. Der 68-Jährige zog sich durch den Zusammenstoß schwerste Verletzungen zu. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der 68-Jährige laut Polizei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Für die Unfallaufnahme musste die L597 zwischen A656, Mannheim-Seckenheim in Friedrichsfeld und Abzweig nach Schwetzingen bis 18.45 Uhr gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei und Staatsanwaltschaft Mannheim haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.