Drei Wochen nach dem Unfall mit drei Toten auf der Kreisstraße zwischen Weisenheim am Berg und Kirchheim ist die Ursache weiterhin unklar. „Der Fahrer hat sich zum Unfall nicht geäußert. Er macht von seinem Schweigerecht Gebrauch“, sagt der Frankenthaler Oberstaatsanwalt Kai Hempelmann auf RHEINPFALZ-Anfrage. Der 28-Jährige aus dem Kreis Bergstraße kam am 19. September mit seinem Jaguar ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mitsubishi. Dessen 31-jährige Fahrerin, ihr einjähriger Sohn und die 27-jährige Beifahrerin (alle aus dem Kreis Bad Dürkheim) verstarben. Der Fahrer habe sich einen Anwalt genommen, berichtet Hempelmann. Über die Vernehmung des 24-jährigen Beifahrers, der als Zeuge gehört werden sollte, kann Hempelmann keine Auskunft geben: „Er soll von der Polizei vernommen worden sein, aber der Staatsanwaltschaft liegt noch kein Protokoll vor.“ Die Untersuchung der Fahrzeuge auf einen technischen Defekt sei noch nicht abgeschlossen, da sie so stark beschädigt seien. Der Oberstaatsanwalt geht davon aus, dass noch einige Wochen vergehen werden, bis die Unfallursache geklärt ist.