Zwei Tote bei schwerem Verkehrsunfall – Baby unter den Opfern

Ein 82-jähriger Mann und ein Baby sind am Sonntagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß auf der B9 im Kreis Alzey-Worms ums Leben gekommen. Zum Artikel

„Rock am Ring“-Rückkehr nach zwei Jahren Pause: „Endlich wieder!“

Zwei Jahre musste das Festival „Rock am Ring“ wegen Corona pausieren – seit Freitagabend wurde so einiges nachgeholt. Zum Artikel und Blog

28-Jährige aus Heidelberg in Österreich tödlich verunglückt

Eine 28-jährige Deutsche ist beim Wandern in Österreich tödlich verunglückt. Die Frau aus Heidelberg war am Samstag allein im Kleinwalsertal unterwegs, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zum Artikel

Unwetter in Frankreich: Eine Tote und mehrere Verletzte

Starkregen und Gewitter und jede Menge Blitzeinschläge in weiten Teilen Frankreichs: Eine Frau starb, 15 Menschen erlitten Verletzungen. Zum Artikel

Interview: FCK-Investor Giuseppe Nardi verspricht volle Rückendeckung

Wie geht es nach der erfolgreichen Relegation für den 1. FC Kaiserslautern weiter? Giuseppe Nardi, einer der Köpfe der regionalen Investoren und zugleich Hauptsponsoren des Zweitliga-Aufsteigers, spricht über die Perspektiven des Fußballklubs, Russland, besondere Bücher und Glücksbringer. Zum Artikel

Kunden sparen auch bei Erdbeeren

Zum Vanilleeis, auf Tortenboden mit Schlagsahne, oder einfach nur so: Sommerzeit in Deutschland ist Erdbeerzeit - eigentlich. Dumping-Importe und die hohe Inflation schlagen auch hier zu Buche. Zum Artikel

Pfälzer Humus für innovative Startups

Mainz wird plötzlich schuldenfrei, Rheinland-Pfalz wechselt beim Finanzausgleich die Seiten. Das Beispiel Biontech zeigt, welches Potenzial in Startups steckt, wenn sie zum erfolgreichen Unternehmen werden. Wie steht es um innovative Unternehmensgründungen in der Pfalz? Zum Artikel

Aufräumarbeiten und Ursachenforschung nach Zugunglück

Zwei Tage nach dem Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen gehen die Aufräumarbeiten voran. Ermittler versuchen zudem, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Einer der mehr als 40 Verletzten befindet sich noch in kritischem Zustand. Zum Artikel

Ausgangsverbot für Katzen: An Haubenlerchen scheiden sich die Geister

Auf Samtpfoten streifen Freigänger durch ihr Revier. Katzen, deren Eigentümer ihnen viel Freiheit lassen, werden in Walldorf zu bestimmten Zeiten nicht mehr gerne draußen gesehen. Ein unscheinbares Vögelchen ist der Grund dafür. Zum Artikel