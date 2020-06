Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen in Pirmasens ist ein 39-jähriger Mann aus dem Kreis Südwestpfalz gestorben. Wie die Polizei mitteilt, war ein 51-jähriger Pirmasenser nach ersten Erkenntnissen gegen 0.35 Uhr mit seinem Wagen entgegengesetzt zu der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in der Blümelstalstraße unterwegs. Dabei fuhr er laut Polizei in eine Personengruppe, die vor einer Gaststätte wartete. Bei dem Unfall wurden insgesamt sechs Personen im Alter von 30 bis 47 Jahren zum Teil schwer verletzt. Der 39-Jährige starb an seinen Verletzungen.

Laut Polizei stand der 51-jährige Verkehrsunfallverursacher unter Alkoholeinfluss – bei ihm wurden knapp zwei Promille gemessen. Zur Rekonstruktion des Verkehrsunfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen beobachtet, dass es kurz vor dem tödlichen Unfall bereits zu einem weiteren Unfall durch den 51-Jährigen gekommen war, bei dem er vom Unfallort flüchtete. Die weiteren Ermittlungen dauern an.