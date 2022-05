Bei einem schweren Unfall auf der A65 bei Kandel ist am Samstagabend eine Frau ums Leben gekommen, eine weitere Person wurde schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war eine 84-jährige Frau gegen 21.50 Uhr mit ihrem Wagen an der Anschlussstelle Kandel-Süd auf der Fahrspur in Richtung Karlsruhe in die Gegenrichtung nach Ludwigshafen aufgefahren. Infolgedessen kam es laut Polizei kurz vor der Anschlussstelle Kandel-Mitte zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Die 84-Jährige wurde dabei tödlich verletzt. Die Fahrerin des anderen Wagens kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ihr Zustand war am Abend den Angaben zufolge stabil. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Autobahn war bis 4.25 Uhr voll gesperrt.