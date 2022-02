Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 18 Uhr ist eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war die 63-Jährige aus dem Kreis Südliche Weinstraße mit ihrem Auto auf der L493 zwischen Billigheim und Rohrbach (Kreis Südliche Weinstraße) unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen kam ihr Wagen auf gerader Strecke ab und stieß in Höhe des Kaisersbachs mit der Mauer eines Brückengeländers zusammen. Die Frau starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Am Auto entstand Totalschaden, den Gesamtsachschaden schätzen die Beamten auf rund 12.000 Euro. Die L493 war zwischen Billigheim und Rohrbach bis 22 Uhr voll gesperrt. Die Polizei Landau bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 06341 2870 zu melden.