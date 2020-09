Die Sparkasse Rhein-Haardt hat ein Spendenkonto für das wenige Wochen alte Mädchen eingerichtet, das am vergangenen Samstag seine Mutter und seinen Bruder bei dem tödlichen Unfall auf der Kreisstraße zwischen Weisenheim am Berg und Kirchheim verloren hat. Das Mädchen saß ebenfalls in dem Unfallwagen und wurde verletzt. Wie Andreas Ernst, Leiter des Beratungszentrums Bad Dürkheim, sagte, unterhalte das Institut langjährige Kundenbeziehungen mit der Familie. Die Nachricht von dem Unfall habe die Mitarbeiter tief erschüttert. Er habe sich Gedanken darüber gemacht, wie die Familie unterstützt werden kann und hoffe, dass ihr mithilfe von Spenden die eine oder andere Sorge genommen wird, sagte Ernst. Das Konto läuft auf den Namen Nora Luna Kirchner, Iban DE18 5465 1240 0005 7920 56, Bic MALADE51DKH.