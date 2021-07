[Aktualisiert 21.30 Uhr] Bei einem Unfall auf der B39, zwischen der Anschlussstelle A65-Neustadt-Süd und der Einmündung der L540 (Lachen-Speyerdorf/Duttweiler), ist ein 53-jähriger Autofahrer am Samstagnachmittag tödlich verunglückt. Laut der Polizei geriet der Mann aus bisher ungeklärter Ursache um etwa 15.30 Uhr in den Gegenverkehr und fuhr frontal in einen entgegenkommenden Traktor. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Die 19-jährige Traktorfahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B39 war bis circa 20 Uhr wegen Räumungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt.

Zur Klärung der Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen.