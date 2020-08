Bei einem Unfall auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in Völklingen ist ein 77 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei in der saarländischen Stadt am Samstag mit. Den Ermittlungen zufolge war der Mann am Freitag zwischen zwei geparkten Fahrzeugen herausgetreten und vor ein fahrendes Auto geraten. Der 70 Jahre alte Fahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und traf den Mann. Dieser stürzte auf den Hinterkopf. Im Krankenhaus sei der 77-Jährige gestorben, hieß es. Gegen den Fahrer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.