Zwischen dem Kaiserslauterer Stadtteil Siegelbach und Weilerbach ist am frühen Mittwochmorgen ein Autofahrer tödlich verunglückt. Das bestätigt das Polizeipräsidium Westpfalz auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Nach Angaben der Behörde krachten der Pkw und ein Laster auf der L367 frontal zusammen – aus bisher ungeklärten Gründen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilt. Am Vormittag laufen am Ort des Unglücks noch Bergungsarbeiten, die Landesstraße ist deshalb zwischen dem IG Nord und Rodenbach komplett gesperrt. Über den Unfall hatte das Präsidium am Morgen via X (ehemals Twitter) informiert.