Ein 18-Jähriger ist bei einem Unfall an einem Fahrgeschäft während der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen tödlich verletzt worden. Der junge Mann hatte auf dem Jahrmarkt am Sonntagabend die Fahrchips eines Geschäfts einsammeln wollen, wie die Stadt Oberhausen mitteilte. Dabei stürzte er und erlitt durch das anfahrende Fahrgeschäft schwere Verletzungen. Es starb noch vor Ort. Der Kirmesbetrieb wurde am Sonntagabend vorzeitig unterbrochen. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.