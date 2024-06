Am Sonntagmorgen kam es auf der B3 gegen 9 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Informationen fuhr der Fahrer eines Alfa Romeo von Heppenheim in Richtung Bensheim. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Ersthelfer befreiten den Autofahrer aus dem Fahrzeug, der noch an der Unfallstelle verstarb. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Feuerwehr konnte einen beginnenden Brand im Motorbereich löschen. Die B3 musste in beide Richtungen gesperrt werden.