[ Aktualisiert 20.30 Uhr] Eine 50-jährige Frau ist am Montagmittag auf der A65 in Höhe Wörth Dorschberg bei einem Verkehrsunfall gestorben. Die Frau aus dem Landkreis Germersheim war auf gerader Strecke um 12.29 Uhr in Richtung Landau mit ihrem Auto unterwegs. Als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die Frau erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Die Bundesautobahn wurde für etwa eine Stunde voll gesperrt. Wegen der Bergungsarbeiten gab es am Nachmittag noch einen längeren Rückstau. In die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet.