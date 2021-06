[Aktualisiert 18 Uhr] Mehrere Sattelzüge sind am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr auf der A6 bei St. Leon-Rot in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Dabei hat ein 47-Jähriger Lkw-Fahrer tödliche Verletungen erlitten. Die Fahrbahn in Richtung Mannheim zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf war bis etwa 18 Uhr aufgrund der lange andauernden Aufräumarbeiten voll gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Mannheim wurde in dieser Zeit über den Parkplatz Bucheneck an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Der 47-Jährige war laut Polizei gegen 8.20 Uhr auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs. In Höhe des Autobahnparkplatzes Bucheneck fuhr er am Stauende einem vor ihm bremsenden Sattelzug hinten auf und schob diesen auf einen davor befindlichen Autotransporter. Ein nachfolgendes Auto wurde durch Trümmerteile der beteiligten Sattelzüge beschädigt.

Fahrer an Unfallstelle verstorben

Der 47-jährige Fahrer des Sattelzugs wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste durch Feuerwehrkräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Er erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Fahrer der beiden weiteren Lastwagen blieben unverletzt.

Zwei der Sattelzüge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden; die Aufräumarbeiten dauerten bis in die frühen Abendstunden hinein. Es wurde auch geprüft, ob Betriebsstoffe ins Erdreich gelangt sind und dieses abgetragen werden muss. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf mindestens 200.000 Euro.

Fahrbahn wieder frei – Zehn Kilometer Stau

Die Polizei wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Wiesloch mit 25 Wehrleuten und sechs Fahrzeugen unterstützt. Die Rettungsdienste waren mit einem Notarzt und drei Rettungswagen vor Ort. Der angeforderte Rettungshubschrauber wurde an der Unfallstelle nicht mehr benötigt und hob kurz nach der Landung wieder ab.

Die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle sind mittlerweile abgeschlossen, die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim wieder freigegeben. Zur Mittagszeit staute sich der Verkehr an der Unfallstelle bis auf zehn Kilometer Länge. Der Verkehr wurde über den Parkplatz Bucheneck an der Unfallstelle vorbeigeleitet.