Am Samstagmorgen ist ein 61 Jahre alter Autofahrer bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 10 in der Nähe von Rinnthal (Kreis Südliche Weinstraße) tödlich verunglückt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Mann aus dem Raum Esslingen sei in Richtung Pirmasens unterwegs gewesen, als er kurz nach der Abfahrt zur B 48 (Wellbachtal) aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort frontal mit einem entgegenkommenden LKW-Gespann zusammengestoßen sei. Der 61-Jährige erlitt tödliche Verletzungen, der Lastwagenfahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand demnach Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 125.000 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Klärung der Unfallursache beauftragt, so die Polizei, beide beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die B 10 soll am Samstag bis voraussichtlich 12:30 Uhr voll gesperrt bleiben.