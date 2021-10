[Aktualisiert 18.56 Uhr] Auf der A6 ist es am Dienstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau in Richtung Heilbronn zu einem schweren Lastwagen-Unfall gekommen. Dabei wurde eine Person so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb. Nach ersten Erkenntnissen war ein Lastwagen in das Heck eines weiteren Lkw gekracht. Dadurch wurde einer der Fahrer in seinem Wagen einklemmt und tödlich verletzt. Weil aus einem der Lkw Schweißschutzgas (Argon-Gas) ausströmte, musste die Autobahn am Nachmittag zeitweise komplett gesperrt werden.