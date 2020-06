Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A6 ist am Mittwochmittag eine Person ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer eines Kleintransporters gegen 11.30 Uhr zwischen Wiesloch-Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf auf einen vor ihm fahrenden Lkw aufgefahren. Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, wird von den Beamten des Autobahnpolizeireviers Walldorf ermittelt.

Die Bergungsarbeiten von Feuerwehr und Rettungsdienst dauern am Mittwochmittag (Stand 12.45 Uhr] noch an. Der rechte und der mittlere Fahrstreifen der A6 in Fahrtrichtung Mannheim sind gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt. Bislang hat sich ein Stau von rund fünf Kilometern Länge gebildet.