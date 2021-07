Bei einem schweren Unfall am Sonntagmorgen auf der A5 zwischen Achern und Bühl (Ortenaukreis) ist eine Person gestorben. Nach RHEINPFALZ-Informationen war ein Autofahrer gegen 6.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Der Wagen verkeilte sich durch den Aufprall im Heck des Lastwagens und wurde dabei rund 400 Meter weiter geschleift, bevor der Sattelzug zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurden mehrere Menschen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Für den Fahrer des Autos kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Die weiteren Insassen, die Beifahrerin und zwei Kinder, wurden schwer verletzt. Derzeit ist die A5 in Fahrtrichtung Nord komplett gesperrt.