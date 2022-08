Am Donnerstagmorgen ist ein Mensch bei einem Verkehrsunfall auf der A65 bei Landau gestorben. Wie die Polizei mitteilt, war die Autobahn zwischen Landau-Zentrum und Landau-Nord wegen Bergungsarbeiten in beiden Richtungen bis 8 Uhr gesperrt gewesen. An dem Unfall waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Er soll sich gegen 3.10 Uhr ereignet haben. Wir berichten weiter.