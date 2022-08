Am Donnerstagmorgen ist ein Mensch bei einem Verkehrsunfall auf der A65 bei Landau gestorben. Wie die Polizei mitteilt, ist die Autobahn zwischen Landau-Zentrum und Landau-Nord wegen Bergungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. An dem Unfall waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Er soll sich gegen 3.10 Uhr ereignet haben. Die A65 werde voraussichtlich noch „für ein paar Stunden“ gesperrt bleiben, so die Polizei. Wir berichten weiter.