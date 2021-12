Tödlicher Raserunfall: Jaguar-Fahrer wird angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat Anklage gegen den Jaguar-Fahrer erhoben, der im September 2020 einen Verkehrsunfall zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg verursacht hat, bei dem zwei Frauen und ein Kind starben. Zum Artikel

13 Tote in Pflegeheim: Staatsanwaltschaft ermittelt

Ein Corona-Ausbruch mit 13 Toten in einem Mannheimer Pflegeheim hat ein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Zum Artikel

Beatmungsplätze belegt

Ein Notfall-Einsatz vom Wochenende in der Südpfalz: Der Patient benötigt einen Beatmungsplatz auf der Intensivstation. Doch in der Region ist kein Bett mehr frei, der Helikopter muss angefordert werden. Der Patient wird in den Schwarzwald geflogen. Zum Artikel

Fall Diana Bodi: Spur führt ins Ausland

Vor einem Jahr wurde in Kaiserslautern die Leiche einer Frau gefunden. Erst nach einer europaweiten Fahndung wurde sie identifiziert. Trotz eines Videos vom Juli, auf dem ein Mann vermutlich die verpackte Leiche transportiert, ist der Fall bisher nicht aufgeklärt. Eine zweite Ausstrahlung in „Aktenzeichen XY“ ist in Vorbereitung. Zum Artikel

Corona-Impfungen für Kinder

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Corona-Impfung erst einmal nicht generell für alle Fünf- bis Elfjährigen. Sie rät diese nur für Kinder dieses Alters mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten. Welche Vorerkrankungen meint die Stiko, warum gibt es keine generelle Empfehlung? Was Sie jetzt wissen müssen

Woran sich gefälschte Impfpässe erkennen lassen

Das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt zählt mittlerweile hunderte Impfpass-Fälscher-Fälle. Nun erläutern die Ermittler, woran Betrüger-Dokumente zu erkennen sind. Und sie verraten, was Normalbürger gegen diese Form der Corona-Kriminalität tun können. Zum Artikel

Omikron-Fälle im Kreis Alzey-Worms

Im Landkreis Alzey-Worms ist in zwei Fällen die Corona-Variante Omikron nachgewiesen worden. Zum Artikel

Ohne Anordnung in Quarantäne

Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises ordnet ab sofort bei einer Corona-Infektion nur noch Quarantäne für Kinder und Jugendliche unter 17 Jahre und über 70-Jährige an. Alle anderen positiv Getesteten sollen sich ohne amtliche Aufforderung in Quarantäne begeben. Zum Artikel

Neue Sommerferien-Termine

Die Termine für die Sommerferien 2025 bis 2030 stehen für Rheinland-Pfalz fest. Zur Terminübersicht

Wetterprognose: Grau und nass

Mit Nebel, Wolken, Sprühregen oder Regen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Zum Artikel