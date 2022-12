Die Staatsanwaltschaft will die beiden Polizisten vor Gericht stellen, die bei einem Einsatz Anfang Mai in Mannheim den Tod eines psychisch Kranken verschuldet haben sollen: Sie hat nach RHEINPFALZ-Informationen jetzt Anklage gegen die beiden Männer erhoben. Dem einen wird darin vor allem „Körperverletzung im Amt mit Todesfolge“ vorgeworfen. Demnach ist er mit überzogener und letztlich tödlicher Härte gegen den verwirrten 47-Jährigen vorgegangen. Einem weiteren Polizisten wird zur Last gelegt, seinen Kollegen nicht gebremst zu haben. Er wird daher der „fahrlässigen Tötung durch Unterlassen“ beschuldigt.

Das Landgericht in Mannheim muss nun prüfen, ob es tatsächlich zum Prozess kommt. Einer Obduktion zufolge ist der 47-Jährige erstickt, weil ihm nach einem Faustschlag des einen Polizisten die Nase blutete und er minutenlang in Bauchlage auf die Straße gezwungen wurde.

Zuvor hatte sich der psychisch kranke Mann selbst im Mannheimer Zentralinstitut für psychische Gesundheit gemeldet, weil sich sein allgemeiner Zustand verschlechtert hatte. Doch dann war er wieder vom Klinikgelände verschwunden. Ein Arzt war ihm gefolgt und hatte bei der Polizei um Hilfe gebeten. Nach dem Vorfall kam es in Mannheim zu Protesten gegen Polizeigewalt.