Nach dem Tod eines psychisch kranken Mannes bei einer Polizeikontrolle am 2. Mai in Mannheim hat die Staatsanwaltschaft die beiden beteiligten Polizisten angeklagt. Dem einen wird darin vor allem „Körperverletzung im Amt mit Todesfolge“ vorgeworfen. Der Beamte sei mit überzogener und letztlich tödlicher Härte gegen den verwirrten 47-Jährigen vorgegangen. Einem weiteren Polizisten wird zur Last gelegt, seinen Kollegen nicht gebremst zu haben. Er wird daher der „fahrlässigen Tötung durch Unterlassen“ beschuldigt.

Doch nach Informationen der RHEINPFALZ wird auch gegen einen Arzt des Mannheimer Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) ermittelt. Der Mediziner hatte kurz vor dem Polizeieinsatz die Beamten in der nahegelegenen H4-Wache um Hilfe gebeten und auf die Situation des Mannes aufmerksam gemacht. Dem Arzt wird demnach ebenso „fahrlässige Tötung durch Unterlassung“ vorgeworfen, weil auch er nicht eingegriffen hat, nachdem sein 137 Kilo schwerer Patient fast sechs Minuten lang gefesselt und bäuchlings am Mannheimer Marktplatz auf der Straße lag. Der 47-Jährige starb, weil er wegen der Fixierung nicht mehr richtig atmen konnte. Und weil er Nasenbluten hatte, nachdem ihm einer der beiden Beamten im Gerangel zwei Faustschläge verpasst hatte.

Weitere Einzelheiten lesen Sie hier