(aktualisiert: 17:55 Uhr) Ein 54-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Stuttgart ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L 499 zwischen Elmstein-Mückenwiese und Speyerbrunn ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei Neustadt ist der Mann gegen 14.10 Uhr in einer scharfen Rechtskurve gestürzt und trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle gestorben. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat zur Klärung der Unfallursache einen Gutachter hinzugezogen. Laut Polizei war der Motorradfahrer alleine unterwegs. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Unfall verwickelt. Für die Unfallaufnahme war die Straße bis gegen 17.15 Uhr voll gesperrt. Auf der L 499 zwischen Johanniskreuz und Frankeneck besteht von April bis Ende Oktober an Wochenenden ein Durchfahrtsverbot für Motorräder. Die Polizei hatte noch am Sonntagvormittag bei einer Kontrolle 15 Motorradfahrer verwarnt, die das Verbot missachtet hatten. Beamte waren nach den Worten eines Sprechers gerade auf dem Weg zu einer weiteren Kontrolle im Elmsteiner Tal, als sich der tödliche Unfall ereignete.