Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Böbingen ist am Montagmittag eine 41-jährige Motorradfahrerin gestorben. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 11.16 Uhr auf der Kreisstraße 6 zwischen Altdorf und Gommersheim unterwegs. Aus bisher noch ungeklärten Gründen kam es dabei zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und einem Auto. Dabei wurde die 41-Jährige lebensgefährlich verletzt. Sie starb noch an der Unfallstelle. Die 19-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschaltet.

Nach kurzer Sperrung wurde die Strecke mittlerweile wieder freigegeben.