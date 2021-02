Sechs Jahre Haft beantragt die Staatsanwaltschaft im Totschlagsprozess gegen den 35-Jährigen, der am 16. August in der Marienstraße einen 40-Jährigen erstochen haben soll. Staatsanwältin Kristina Goldmann erkannte auf einen minderschweren Fall, „in sehr enger Nähe zu einer Notwehrlage“. Der Angeklagte habe sich an jenem Augustabend in einer für ihn bedrohlichen Situation befunden. Es sei nicht auszuschließen, dass er in Panik gehandelt habe. Gegen ihn spreche, dass er aus „nichtigstem Anlass“ – einem Nachbarschaftsstreit – zur schärfsten Waffe gegriffen und diese gezielt und mit Wucht in die letalste Körperregion seines Kontrahenten gestoßen habe. „Das Opfer ist tot, und dieser Tod ist total sinnlos, die Polizei war bereits unterwegs“, so Goldmann. Besonders schlimm sei, dass der Getötete zwei Kinder hinterlässt. Die Plädoyers der Nebenklage und der Verteidigung stehen am Nachmittag an.