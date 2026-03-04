Sommer 2023: Ein 17-Jähriger stirbt in Weingarten (Kreis Germersheim) nach einem Messerstich. Angeklagt ist ein 23-Jähriger. Nun wurde ein Urteil am Landgericht Landau gefällt.

Freispruch lautet erneut das Urteil im Prozess um einen tödlichen Messerstich nach einer Feier in Weingarten im Kreis Germersheim. Im Sommer 2023 war ein 17-Jähriger nach einer Party auf einem Feldweg verblutet. Angeklagt war ein heute 23-Jähriger, der die Tat auch gestanden hatte. Im Februar 2024 hatte die Jugendstrafkammer des Landgerichts Landau den Täter freigesprochen, mit der Begründung, dass es sich um einen „intensiven Notwehrexzess“ gehandelt habe. Dieses Urteil wurde vom Bundesgerichtshof aufgehoben, der Fall musste erneut verhandelt werden. Der Prozess lief seit Januar, am Mittwochmorgen fiel nun das Urteil einer Jugendkammer am Landgericht Landau.

In den vergangenen Verhandlungstagen äußerten sich neben dem 23-Jährigen, auch die Mutter und der Bruder des Opfers. Anfang dieser Woche wurden die Plädoyers der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft verlesen, beide mit unterschiedlichen Einordnungen der Geschehnisse.