Tödlicher Polizeieinsatz: Fehlt den Beamten die nötige Erfahrung mit psychisch Kranken?

Nach dem tödlichen Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz gibt es Kritik, Polizisten seien für den Umgang mit psychisch kranken Menschen zu wenig geschult. Das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim, mit dem die Polizei oft zusammenarbeitet, widerspricht. Zum Artikel

Tödliche Schüsse in Idar-Oberstein: Täter war betrunken

Der Mann, der vergangenes Jahr an einer Tankstelle in Idar-Oberstein einen Mitarbeiter erschossen haben soll, war zur Tatzeit stark betrunken. Er will am Nachmittag vor der Tat fünfeinhalb Liter Bier getrunken haben. Das sei plausibel, bestätigte nun ein Mediziner vor Gericht. Zum Artikel

Landauer Zoo muss Schimpansengehege vergrößern

Die Tierrechtsorganisation Peta hat den Landauer Zoo wegen seines zu kleinen Schimpansengeheges scharf kritisiert. Doch auch das Veterinäramt der Kreisverwaltung ist mit der Wohnstatt der Menschenaffen nicht einverstanden. Zum Artikel

Ludwigshafen: Schon wieder eine Straße weniger

Von der teilweise abgerissenen Hochstraße Süd in Ludwigshafen ist erneut ein Teil abhanden gekommen. Am Freitag musste die bisher noch nutzbare Pylonbrücke aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Im Asphalt hatten sich Blasen gebildet. Zum Artikel

Deutscher Astronaut Maurer zurück auf der Erde

Nach rund einem halben Jahr im All ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer zurück auf der Erde. Der Saarländer landet e am Freitag im Meer vor der Küste des US-Bundesstaats Florida. Zum Artikel

Polizei trägt Maskenverweigerer aus Verwaltungsgebäude

Beamte der Landauer Polizei mussten am Donnerstag einen Maskenverweigerer aus dem Gebäude der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße tragen. Zum Artikel

Schlimme Zustände in Gemeinschaftsunterkunft

Sachbeschädigungen, Vandalismus, Ratten- und Mäusebefall: Die Haßlocher Verwaltung bestätigt den schlimmen Zustand der Gemeinschaftsunterkunft, in der zurzeit 37 Asylbewerber leben. Ist diese Form der Unterbringung nun gescheitert? Zum Artikel

Mehrere Sichtungen: Wolf streift wohl durch Baden

In den vergangenen Tagen verdichten sich Anzeichen, dass ein Wolf durch den Landkreis Karlsruhe gestreift ist. Gleich an mehreren Stellen gab es Sichtungen. Zum Artikel

Umzugsprämie für Pfälzer: Rehlinger fordert Schweitzer zum Duell

Rheinland-Pfalz und das Saarland liefern sich ein halb scherzhaftes Duell darum, wer die besseren Lebensbedingungen bietet. Die neue Ministerpräsidentin des Saarlands, Anke Rehlinger (SPD), hat jetzt ihrem Parteifreund, den rheinland-pfälzischen Arbeitsminister Alex Schweitzer, zum sportlichen Vergleich gefordert. Das könnte sehr interessant werden - immerhin hält die Ex-Leistungssportlerin Rehlinger Rekorde in zwei Sportarten. Zum Artikel