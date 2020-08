Am Mittwochnachmittag ist es im Speyerer Umland zu einem weiteren tödlichen Badeunfall gekommen. Ein ein 43-jähriger Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis starb im Baggerweiher bei Lingenfeld.

Zahlreiche Sirenen waren am Nachmittag zu hören, als allein die Lingenfelder und Westheimer Feuerwehren mit 23 Mann und sieben Fahrzeugen ausrückten. Auch die Germersheimer Kameraden kamen mit zwei Booten an den See geeilt, wo sich bereits weitere Rettungskräfte eingefunden hatten. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Wie ein Polizeisprecher auf RHEINPFALZ-Anfrage sagte, sei ein 43-jähriger Schwimmer mit Kreislaufproblemen von anderen Schwimmern auf eine Schwimmplattform gezogen worden. Der Mann habe keine Vitalfunktionen mehr gezeigt. Rettungskräfte, die vor dem Eintreffen der Feuerwehrboote mit Kanus zu dem Ponton gelangt waren, versuchten ihn wiederzubeleben – allerdings erfolglos. Die Umstände des Unfalls müssen noch ermittelt werden. Am Mittwochabend war die Kriminalpolizei vor Ort. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen laut Polizei derzeit nicht vor.

Sechstes Badeunglück innerhalb von vier Wochen

Der Unfall am Lingenfelder Baggersee ist das sechste tödliche Badeunglück im Speyerer Umland innerhalb der vergangenen vier Wochen. Ende Juli starb ein 19-jähriger Erntehelfer in einem See nahe des Germersheimer Stadtteils Sondernheim. In der Schlicht bei Waldsee verunglückte ein 66 Jahre alter Mann. Im Niederwiesenweiher bei Böhl-Iggelheim ertrank ein 47-Jähriger aus Haßloch und wenige Tage später ein 22-jähriger Mann. Vergangene Woche ging ein 17-Jähriger aus Ludwigshafen im Marxweiher bei Waldsee aus unerklärlichen Gründen unter. Bei diesen fünf Unfällen konnte Fremdverschulden ausgeschlossen werden.