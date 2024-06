Am Baggersee Streitköpfle in Linkenheim-Hochstetten ist es zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Trotz schneller Rettung konnte eine Person nicht mehr gerettet werden.

Am Samstag, 29. Juni, ist es am Baggersee Streitköpfle in Linkenheim-Hochstetten zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, gingen um 19.30 Uhr mehrere Notrufe wegen einer untergegangenen Person ein. Rettungskräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft haben die Person gerettet, aber die Reanimation blieb erfolglos. Die Person verstarb vor Ort. Wie die Polizei mitteilte, waren Kräfte der Feuerwehr, der Rettungsdienst, ein Notarzt sowie Notfallseelsorger im Einsatz.