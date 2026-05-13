In einer Spedition im westlichen Landkreis Kaiserslautern ist es am Mittwoch zu einem Arbeitsunfall mit tragischem Ausgang gekommen. Ein 64-jähriger Mann kam dabei ums Leben.

Nach RHEINPFALZ-Informationen geschah der Unfall am Mittwochmorgen in einer Spedition, die die Umzüge der US-Amerikaner organisiert. Der Lagerarbeiter, der schon viele Jahre bei dem Unternehmen beschäftigt gewesen sein soll und kurz vor der Rente stand, soll beim Rangieren mit Überseekisten von einem der bis zu 1000 Kilogramm schweren Holzkästen getroffen worden sein. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Das Polizeipräsidium Westpfalz bestätigte am Nachmittag auf RHEINPFALZ-Anfrage den Tod des 64-jährigen Mannes. „Die Umstände seines Todes sind aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen“, so Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort. „Das Todesermittlungsverfahren dient dazu, herauszufinden, ob Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden bestehen“, so Erfort, der „wegen der andauernden Ermittlungen“ keine weiteren Angaben machte.