Nach der tödlichen Attacke auf einen 25-Jährigen bei einer Christopher-Street-Day-Versammlung in Münster muss der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Das entschied der Haftrichter am Samstag. Dem 20-Jährigen wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der junge Mann war am Freitag festgenommen worden. Er habe sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert, hieß es.

Der 20-Jährige soll bei der CSD-Versammlung am 27. August mehrere Frauen unter anderem mit den Worten „lesbische Hure“ beschimpft haben und drohend auf sie zugegangen sein. Der 25-Jährige habe ihn gebeten, die Beleidigungen zu unterlassen. Doch der Täter schlug den Ermittlungen zufolge unvermittelt mindestens einmal mit der Faust auf ihn ein. Der 25-Jährige sei zu Boden gegangen und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufgeprallt. Er kam in ein Krankenhaus, wurde später ins künstliche Koma versetzt und starb am Freitagmorgen. Der mutmaßliche Täter war geflüchtet, aber am Freitag gefasst worden. Seine Nationalität war zunächst noch nicht abschließend geklärt.