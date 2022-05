Die Ursache für den tödlichen Absturz eines 72-Jährigen mit seinem einsitzigen Motordrachen am 1. Mai kurz nach dem Start vom Flugplatz Bad Dürkheim war ein technischer Defekt bei der Spritzufuhr. Zu diesem Ergebnis ist ein Gutachter von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft gekommen, der am Mittwoch die Unglücksstelle und das Wrack des Fluggeräts untersuchte, teilt Kriposprecher Stefan Molter auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Es könne auch definitiv ausgeschlossen werden, dass irgendein Dritter etwas an der Technik manipuliert habe. „Der Defekt war auch nicht bauartbedingt“, erklärt er. Es handle sich einfach um einen sehr tragischen Unglücksfall. Die Ermittlungen der Kripo und der Staatsanwaltschaft seien damit abgeschlossen.